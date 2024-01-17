القسام: قصفنا ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من 20 صاروخًا إنطلاقًا من جنوب لبنان في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان

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