المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى ‏إصابة أحد المباني فيها ونؤكد أن أي إعتداء على أهلنا وقرانا سيقابل بالمثل ‏

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