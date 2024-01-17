بو حبيب لـ"حوار المرحلة": لا اعتقد ان ايران ستدخل في حرب اقليمية والحرب على لبنان ليست سهلة على اسرائيل والصواريخ ستسقط عليها من الجهات كافة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك