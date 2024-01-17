بوحبيب لـ"حوار المرحلة": هناك دول أوروبية على خلاف حاد مع النظام السوري وهي لا تريد اعادة النازحين السوريين الى بلدهم والحل بأن تقتنع بأن تقدم المساعدات المادية لهم وهم داخل أراضيهم والنزوح السوري كلّف لبنان 40 مليار دولار تقريبًا

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