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o
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o
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o
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o
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o
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الجزيرة نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوبي إسرائيل
آخر الأخبار
2024-01-17 | 16:58
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الجزيرة نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوبي إسرائيل
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