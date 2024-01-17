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الجزيرة نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوبي إسرائيل

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2024-01-17 | 16:58
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الجزيرة نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوبي إسرائيل
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الجزيرة نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 7 جنود من البحرية إثر انقلاب زورق حربي قبالة شواطئ عسقلان جنوبي إسرائيل

 
 
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