مسؤول أمني باكستاني كبير: القوات المسلحة في "حالة تأهب قصوى" وأي "مغامرة غير محسوبة" أخرى من جانب إيران سيتم التصدي لها بقوة

وزير الخارجية الروسي: سأعرض على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مقترحات حول جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط

وزير الخارجية الروسي: سأعرض على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مقترحات حول جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط

أ.ف.ب: ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على إيران إلى تسعة أشخاص