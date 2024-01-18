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o
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o
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مسؤول أمني باكستاني كبير: القوات المسلحة في "حالة تأهب قصوى" وأي "مغامرة غير محسوبة" أخرى من جانب إيران سيتم التصدي لها بقوة
آخر الأخبار
2024-01-18 | 03:24
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مسؤول أمني باكستاني كبير: القوات المسلحة في "حالة تأهب قصوى" وأي "مغامرة غير محسوبة" أخرى من جانب إيران سيتم التصدي لها بقوة
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