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مصادر لرويترز: سماع دوي انفجار بالقرب من قاعدة أميركية بشمال العراق

آخر الأخبار
2024-01-18 | 11:35
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مصادر لرويترز: سماع دوي انفجار بالقرب من قاعدة أميركية بشمال العراق
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مصادر لرويترز: سماع دوي انفجار بالقرب من قاعدة أميركية بشمال العراق

 
 
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