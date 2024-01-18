مصدر عسكريّ يمنيّ للجزيرة: قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة أميركية في القرب من سواحل المكلا اليمنية

مسؤول أمني باكستاني كبير: القوات المسلحة في "حالة تأهب قصوى" وأي "مغامرة غير محسوبة" أخرى من جانب إيران سيتم التصدي لها بقوة

مسؤول أمني باكستاني كبير: القوات المسلحة في "حالة تأهب قصوى" وأي "مغامرة غير محسوبة" أخرى من جانب إيران سيتم التصدي لها بقوة

أ.ف.ب: ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على إيران إلى تسعة أشخاص