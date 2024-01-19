هذا ما يحمله طقس اليوم

يؤدي مرتفع جويّ إلى طقس مستقر نسبيًا.

ويستمر لغاية ظهر الأحد مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وتشير التوقعات إلى احتمال تدفق رياح شمالية قطبية من فوق شمال شرق اوروبا اواخر الشهر الحالي، مما يؤدي إلى طقس قارس البرودة وتساقط للثلوج دون عتبة الـ ١٠٠٠متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة:

١- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: تسوء جبلًا

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

السبت:

مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح الرياح شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاحد:

غائم إجمالًا، مستقر نهارًا متقلب بعد الظهر والمساء مع احتمال تساقط أمطار رعدية في القسم الشماليّ والشماليّ الشرقي للبنان والحرارة ترتفع فوق المعدلات تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٣ ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.