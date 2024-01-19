البزري للـLBCI: نكفل عدم توسّع الحرب بالحوار الدائم مع حزب الله وبدور كل من رئيس الحكومة ورئيس الخارجية في المحافل الدبلوماسية وباستقبال الموفدين للاستماع اليهم بايجابية والتأكيد لهم أننا ملتزمون بـ١٧٠١

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: للبنان مصلحتان الأولى أن يكون هناك حل فلسطينيّ عادل والثانية المصلحة الوطنية في رسم لحدود جغرافية جديدة تتطلب اتفاقًا داخليًا

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