الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البزري للـLBCI: نكفل عدم توسّع الحرب بالحوار الدائم مع حزب الله وبدور كل من رئيس الحكومة ورئيس الخارجية في المحافل الدبلوماسية وباستقبال الموفدين للاستماع اليهم بايجابية والتأكيد لهم أننا ملتزمون بـ١٧٠١

آخر الأخبار
2024-01-19 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البزري للـLBCI: نكفل عدم توسّع الحرب بالحوار الدائم مع حزب الله وبدور كل من رئيس الحكومة ورئيس الخارجية في المحافل الدبلوماسية وباستقبال الموفدين للاستماع اليهم بايجابية والتأكيد لهم أننا ملتزمون بـ١٧٠١
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البزري للـLBCI: نكفل عدم توسّع الحرب بالحوار الدائم مع حزب الله وبدور كل من رئيس الحكومة ورئيس الخارجية في المحافل الدبلوماسية وباستقبال الموفدين للاستماع اليهم بايجابية والتأكيد لهم أننا ملتزمون بـ١٧٠١

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

توسّع

الحرب

بالحوار

الدائم

وبدور

الحكومة

ورئيس

الخارجية

المحافل

الدبلوماسية

وباستقبال

الموفدين

للاستماع

اليهم

بايجابية

والتأكيد

ملتزمون

بـ١٧٠١

LBCI التالي
قصف مدفعيّ يستهدف سهل الخيام
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: للبنان مصلحتان الأولى أن يكون هناك حل فلسطينيّ عادل والثانية المصلحة الوطنية في رسم لحدود جغرافية جديدة تتطلب اتفاقًا داخليًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:58

ماذا حمل اليوم من توترات في الجنوب اللبنانيّ؟

LBCI
أخبار لبنان
07:57

التمويل المخصص لدعم أسر الأكثر فقرًا محور حوار حجار

LBCI
أخبار دولية
07:54

الدنمرك تخصص 400 مليون دولار لمراقبة القطب الشمالي بطائرات مسيرة

LBCI
آخر الأخبار
07:51

رئيس الوزراء الهولندي: هناك حاجة إلى وقف إنساني فوري للقتال في قطاع غزة وناقشت ذلك مع نتنياهو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:58

ماذا حمل اليوم من توترات في الجنوب اللبنانيّ؟

LBCI
أخبار لبنان
07:57

التمويل المخصص لدعم أسر الأكثر فقرًا محور حوار حجار

LBCI
أخبار دولية
07:54

الدنمرك تخصص 400 مليون دولار لمراقبة القطب الشمالي بطائرات مسيرة

LBCI
آخر الأخبار
07:51

رئيس الوزراء الهولندي: هناك حاجة إلى وقف إنساني فوري للقتال في قطاع غزة وناقشت ذلك مع نتنياهو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
05:42

أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-09

حزب الله: مسؤول وحدة المسيرات لم يتعرض بتاتا لأي محاولة اغتيال

LBCI
صحف اليوم
2023-12-13

التمديد لقائد الجيش: السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق (نداء الوطن)

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-06

ضاهر لـ"حوار المرحلة": التمديد لقائد الجيش "حاصل" ولا نية لـ"حزب الله" بفتح معركة مع اسرائيل... وماذا قال عن الموازنة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:58

ماذا حمل اليوم من توترات في الجنوب اللبنانيّ؟

LBCI
أخبار لبنان
07:57

التمويل المخصص لدعم أسر الأكثر فقرًا محور حوار حجار

LBCI
أخبار لبنان
06:59

القديس شربل في روما يجول بقداسته

LBCI
أخبار دولية
06:56

فيديوهات لحماس تظهر اشتباك مقاتليها مع الإسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
04:17

كنائس لبنان تحاكي السماء والقديس شربل يحاكي العالم (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة

LBCI
أخبار دولية
13:56

الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:22

ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!

LBCI
أخبار لبنان
13:06

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها

LBCI
منوعات
10:37

قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!

LBCI
خبر عاجل
12:32

معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين

LBCI
خبر عاجل
11:03

وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم

LBCI
منوعات
13:25

ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)

LBCI
منوعات
10:28

أطلق الريح فأشعل النار في مؤخرته... إليكم ما حصل معه! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:12

بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More