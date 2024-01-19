قصف مدفعيّ يستهدف سهل الخيام

البزري للـLBCI: نكفل عدم توسّع الحرب بالحوار الدائم مع حزب الله وبدور كل من رئيس الحكومة ورئيس الخارجية في المحافل الدبلوماسية وباستقبال الموفدين للاستماع اليهم بايجابية والتأكيد لهم أننا ملتزمون بـ١٧٠١

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