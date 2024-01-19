البزري للـLBCI: توجُّهنا هو أن نتواصل مع القوى التي يمكننا التواصل معها لنعيد تحريك ملف رئاسة الجمهورية ونحن بحاجة إلى حراك سياسيّ حقيقيّ يخرق هذا الجمود لذلك نحتاج إلى إعادة الانتظام الدستوريّ بانتخاب رئيس

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