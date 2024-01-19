البزري للـLBCI: المبعوثون يتكلمون تارة باسم اللجنة الخماسية وتارة باسم بلادهم إذ مواقفهم ليست موحدة وأولوياتهم تختلف

هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)

هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)

البزري للـLBCI: توجُّهنا هو أن نتواصل مع القوى التي يمكننا التواصل معها لنعيد تحريك ملف رئاسة الجمهورية ونحن بحاجة إلى حراك سياسيّ حقيقيّ يخرق هذا الجمود لذلك نحتاج إلى إعادة الانتظام الدستوريّ بانتخاب رئيس