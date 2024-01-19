البزري للـLBCI: أندّد في الموازنة المطروحة بزيادة الضرائب إذ لزيادة مداخيل الدولة علينا أن نؤمّن ثقة في البلاد ويمكننا العمل على ضرائب تمايز أي حسب نوع العمل والمدخول ونلفت إلى وجود زيادة في الكلفة لكن من دون ترجمة في زيادة الخدمات

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