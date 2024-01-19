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الجيش الاسرائيلي يستهدف أطراف عيترون بالقذائف المدفعية

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2024-01-19 | 13:42
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الجيش الاسرائيلي يستهدف أطراف عيترون بالقذائف المدفعية
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الجيش الاسرائيلي يستهدف أطراف عيترون بالقذائف المدفعية

 
 
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