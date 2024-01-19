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كيربي: بايدن ونتنياهو بحثا مسؤولية إسرائيل عن تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة
آخر الأخبار
2024-01-19 | 13:55
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كيربي: بايدن ونتنياهو بحثا مسؤولية إسرائيل عن تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة
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