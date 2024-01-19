البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود

أعلن البيت الأبيض الجمعة بعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.



وقال البيت الأبيض في بيان: "رحب الرئيس بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء أشدود".