الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2024-01-19 | 23:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التحكم

المروري:

حوادث

الساعات

الـ24

الماضية

LBCI التالي
قصف مدفعي اسرائيلي على سهل مرجعيون
الجيش الأميركي: قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات ضد ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:56

المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‌‌‌‏‌‏‌‌تجمعًا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة

LBCI
منوعات
04:46

الأمير هاري يسحب دعوى التشهير ضد صحيفة بريطانية

LBCI
آخر الأخبار
04:46

مدير المرصد السوري: المنطقة المستهدفة يوجد فيها قيادات من حزب الله وقيادات من الجهاد الإسلامي وهوية الشخصية المستهدفة لا يعلمها حتى اللحظة سوى إسرائيل

LBCI
اقتصاد
04:44

سلام: موضوع تحسين رواتب الموظفين في إحدى الجلستين الحكوميتين المقبلتين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:56

المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‌‌‌‏‌‏‌‌تجمعًا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة

LBCI
منوعات
04:46

الأمير هاري يسحب دعوى التشهير ضد صحيفة بريطانية

LBCI
آخر الأخبار
04:46

مدير المرصد السوري: المنطقة المستهدفة يوجد فيها قيادات من حزب الله وقيادات من الجهاد الإسلامي وهوية الشخصية المستهدفة لا يعلمها حتى اللحظة سوى إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
04:41

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا بغارة جوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:29

كسر وخلع في كنيسة سيدة الدوير في الفيدار - جبيل

LBCI
آخر الأخبار
04:34

رويترز عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا: مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية إسرائيلية على دمشق بينهم رئيس وحدة المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-20

استهداف لمستوطنة المطلة بصاروخين موجهين والجيش الاسرائيلي رد بقذيفتين باتجاه تلة الحمامص

LBCI
منوعات
2023-12-16

أصيب بقرص هوكي في رقبته... إبن الـ11 عاماً يفقد حياته بطريقة مأساوية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:57

خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إنسحابات من غزة وتصعيد على الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هل الصحة النفسية في لبنان على ما يرام... وما دور المؤسسات الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:21

بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري

LBCI
خبر عاجل
12:29

مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط

LBCI
منوعات
10:54

استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟

LBCI
أخبار لبنان
05:12

بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024

LBCI
فنّ
05:03

قبّل يد والدته وبكى بحرقة... قصي خولي ينهار في دفن والده (فيديو)

LBCI
فنّ
05:24

ديانا حداد بالحجاب الأبيض... وتؤدّي مناسك العمرة في مكة المكرّمة (صور)

LBCI
موضة وجمال
06:06

من هي النجمة التي تملك "أفضل أنف في العالم" بحسب الدراسات؟ (صورة)

LBCI
خبر عاجل
04:26

وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More