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متن
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o
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صفارات الإنذار تدوي في أدميت وإيلون وعرب العرامشة في الجليل الغربي
آخر الأخبار
2024-01-20 | 02:38
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صفارات الإنذار تدوي في أدميت وإيلون وعرب العرامشة في الجليل الغربي
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