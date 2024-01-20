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o
متن
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o
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o
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o
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o
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مسيرة إسرائيلية إستهدفت بصاروخ موجه سيارة على طريق بلدة البازورية
آخر الأخبار
2024-01-20 | 06:03
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مسيرة إسرائيلية إستهدفت بصاروخ موجه سيارة على طريق بلدة البازورية
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