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الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط عمود كهرباء على سيارة على طريق عام صور القاسمية ونجاة صاحبها

آخر الأخبار
2024-01-20 | 07:57
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الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط عمود كهرباء على سيارة على طريق عام صور القاسمية ونجاة صاحبها
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الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط عمود كهرباء على سيارة على طريق عام صور القاسمية ونجاة صاحبها

 
 
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