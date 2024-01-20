الوكالة الوطنية: إنتشال جثماني شهيدين آخرين جراء الغارة التي استهدفت سيارة على طريق البرج الشمالي - البازورية ما يرفع عدد الشهداء إلى أربعة اثنان منهما انتشلا من داخل السيارة والآخران من محيط البستان المحاذي للطريق

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