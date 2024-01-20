جنبلاط: قد تطول الحرب أكثر من سنة ونعمل مع بري ونصرالله والمخلصين في البلد لتجنب توسع الحرب وإذا حصل الأسوأ كما العام 2006 فنحن مستعدون لاستقبال أهلنا (الأنباء الإلكترونية)

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