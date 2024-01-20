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بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
12
o
البقاع
9
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مريض بحاجة ماسّة لبلازما دم من فئة AB+ أو AB- في AUBMC للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03830282
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2024-01-20 | 10:22
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مريض بحاجة ماسّة لبلازما دم من فئة AB+ أو AB- في AUBMC للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03830282
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