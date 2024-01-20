غارة جوية إسرائيلية على منزل في حولا من دون وقوع إصابات

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عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إحسان عطايا ينفي صحة الخبر الذي يتم تداوله حول اغتيال الأمين العام لحركة الجهاد في دمشق زياد النخالة أو القائد العسكري لحركة الجهاد في دمشق أكرم العجوري