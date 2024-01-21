السلطات الجوية الروسية تقول إن الطائرة مستأجرة وكانت في رحلة من الهند إلى موسكو عن طريق أوزباكستان

مقتل 8 أشخاص في هجوم على منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

مقتل 8 أشخاص في هجوم على منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

السلطات الجوية الروسية تقول إن طائرة مسجلة في روسيا وعلى متنها 6 أفراد اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان مساء أمس السبت