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o
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد فضل علي سلمان شعّار "عيسى" من بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-01-21 | 10:01
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد فضل علي سلمان شعّار "عيسى" من بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان
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