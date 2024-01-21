الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسود
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحليق متواصل للطيران الحربي الاسرائيلي في عدد من المناطق

آخر الأخبار
2024-01-21 | 12:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحليق متواصل للطيران الحربي الاسرائيلي في عدد من المناطق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تحليق متواصل للطيران الحربي الاسرائيلي في عدد من المناطق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

متواصل

للطيران

الحربي

الاسرائيلي

المناطق

LBCI التالي
صفارات الانذار تدوي في مركز قيادة القطاع الشرقي لليونيفيل في ابل السقي
التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:53

الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس

LBCI
آخر الأخبار
17:52

الجزيرة: انفجارات عنيفة وسط خان يونس وطائرات مسيرة إسرائيلية تطلق قذائف في محيط مجمع ناصر الطبي

LBCI
آخر الأخبار
17:38

الجزيرة: قصف عنيف على خان يونس بالتزامن مع محاولات توغل إسرائيلية من المحور الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
17:14

​جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:53

الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس

LBCI
آخر الأخبار
17:52

الجزيرة: انفجارات عنيفة وسط خان يونس وطائرات مسيرة إسرائيلية تطلق قذائف في محيط مجمع ناصر الطبي

LBCI
آخر الأخبار
17:38

الجزيرة: قصف عنيف على خان يونس بالتزامن مع محاولات توغل إسرائيلية من المحور الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
17:14

​جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!

LBCI
أخبار دولية
12:59

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي واحتجاز جثته في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
13:07

جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون

LBCI
أخبار لبنان
14:07

حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
موضة وجمال
03:56

نادين نجيم تتألق في حفل Joy Awards 2024 بفستان مميز من توقيع إيلي صعب! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
01:57

يديعوت أحرونوت: ضباط إسرائيليون يقترحون وقف إطلاق نار بالشمال ليومين ومهاجمة جنوب لبنان بقوة حال انتهاكه

LBCI
آخر الأخبار
07:38

رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل عضوين "حزب الله" بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
02:01

يديعوت أحرونوت: هدنة مقترحة لـ48 ساعة في الجبهة الشمالية مشروطة برد حاسم إذا انتهكها حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
06:47

استهداف سيارة عند مفرق كفرا صربين على مقربة من حاجز الجيش

LBCI
فنّ
14:25

بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )

LBCI
فنّ
05:35

باميلا الكيك تتألق بالأخضر خلال حفل Joy Awards 2024 ... وهذا ما قالته بعد فوز كريستال بجائزة المسلسل المفضّل! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More