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الجزيرة: انفجارات عنيفة وسط خان يونس وطائرات مسيرة إسرائيلية تطلق قذائف في محيط مجمع ناصر الطبي

آخر الأخبار
2024-01-21 | 17:52
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الجزيرة: انفجارات عنيفة وسط خان يونس وطائرات مسيرة إسرائيلية تطلق قذائف في محيط مجمع ناصر الطبي
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الجزيرة: انفجارات عنيفة وسط خان يونس وطائرات مسيرة إسرائيلية تطلق قذائف في محيط مجمع ناصر الطبي

 
 
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