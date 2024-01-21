الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس

"هناك مشروع جديد أعمل عليه"... هذا ما كشفته تقلا شمعون للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024! (فيديو)

"هناك مشروع جديد أعمل عليه"... هذا ما كشفته تقلا شمعون للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024! (فيديو)

مسؤول بالسلطة الفلسطينية: أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا