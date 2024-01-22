الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوريل: يتعين علينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين
آخر الأخبار
2024-01-22 | 01:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوريل: يتعين علينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يتعين
علينا
البدء
الحديث
ملموسة
الدولتين
التالي
وزيرة خارجية بلجيكا: الصراع في غزة لن يحل بالسلاح ويتعين إنهاء العنف
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ بوريل: الوضع الإنسانيّ في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:03
اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في إقليم سمنان في ايران
أخبار دولية
04:03
اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في إقليم سمنان في ايران
0
آخر الأخبار
04:02
اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بين المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين لتوقيع ميثاق الشرف
آخر الأخبار
04:02
اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بين المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين لتوقيع ميثاق الشرف
0
آخر الأخبار
04:01
وزير الخارجية الأردني من بروكسل: إسرائيل تتحدى العالم والطريق الوحيد هو حل الدولتين
آخر الأخبار
04:01
وزير الخارجية الأردني من بروكسل: إسرائيل تتحدى العالم والطريق الوحيد هو حل الدولتين
0
آخر الأخبار
03:22
الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية
آخر الأخبار
03:22
الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:03
اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في إقليم سمنان في ايران
أخبار دولية
04:03
اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في إقليم سمنان في ايران
0
آخر الأخبار
04:02
اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بين المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين لتوقيع ميثاق الشرف
آخر الأخبار
04:02
اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بين المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين لتوقيع ميثاق الشرف
0
آخر الأخبار
04:01
وزير الخارجية الأردني من بروكسل: إسرائيل تتحدى العالم والطريق الوحيد هو حل الدولتين
آخر الأخبار
04:01
وزير الخارجية الأردني من بروكسل: إسرائيل تتحدى العالم والطريق الوحيد هو حل الدولتين
0
آخر الأخبار
03:22
الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية
آخر الأخبار
03:22
الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
0
أمن وقضاء
2024-01-20
الرأس المدبر لعصابة سرقة في منطقة إقليم الخروب في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2024-01-20
الرأس المدبر لعصابة سرقة في منطقة إقليم الخروب في قبضة شعبة المعلومات
0
فنّ
07:07
"هذه هي الأعمال الجديدة التي أحضر لها"... ماذا كشف وليد توفيق للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024؟ (فيديو)
فنّ
07:07
"هذه هي الأعمال الجديدة التي أحضر لها"... ماذا كشف وليد توفيق للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024؟ (فيديو)
0
منوعات
2024-01-18
تركت طفليها داخل قفص في حديقة عامة في هذا البلد العربي... غضب وتدخل أمني وهذا مصير الأطفال! (فيديو)
منوعات
2024-01-18
تركت طفليها داخل قفص في حديقة عامة في هذا البلد العربي... غضب وتدخل أمني وهذا مصير الأطفال! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
0
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟
0
أخبار دولية
13:07
جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين
أخبار دولية
13:07
جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
2
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
3
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
4
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
5
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
6
آخر الأخبار
07:38
رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل عضوين "حزب الله" بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان
آخر الأخبار
07:38
رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل عضوين "حزب الله" بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان
7
أخبار دولية
17:14
جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه
أخبار دولية
17:14
جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه
8
آخر الأخبار
16:17
وول ستريت جورنال: الاستطلاعات في ميشيغن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن
آخر الأخبار
16:17
وول ستريت جورنال: الاستطلاعات في ميشيغن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More