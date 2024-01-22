الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة الخارجية الفنلندية: المساعدات لا تصل إلى غزة بالشكل الكافي ونرى أناسًا يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار

آخر الأخبار
2024-01-22 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة الخارجية الفنلندية: المساعدات لا تصل إلى غزة بالشكل الكافي ونرى أناسًا يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزيرة الخارجية الفنلندية: المساعدات لا تصل إلى غزة بالشكل الكافي ونرى أناسًا يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الخارجية

الفنلندية:

المساعدات

بالشكل

الكافي

أناسًا

يموتون

الجوع

إطلاق

النار

LBCI التالي
المقاومة الإسلامية تنعى سامح أسعد أسعد "أبو تراب" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان
بوريل: لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:03

اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في إقليم سمنان في ايران

LBCI
آخر الأخبار
04:02

اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بين المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين لتوقيع ميثاق الشرف

LBCI
آخر الأخبار
04:01

وزير الخارجية الأردني من بروكسل: إسرائيل تتحدى العالم والطريق الوحيد هو حل الدولتين

LBCI
آخر الأخبار
03:22

الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:03

اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في إقليم سمنان في ايران

LBCI
آخر الأخبار
04:02

اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بين المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين لتوقيع ميثاق الشرف

LBCI
آخر الأخبار
04:01

وزير الخارجية الأردني من بروكسل: إسرائيل تتحدى العالم والطريق الوحيد هو حل الدولتين

LBCI
آخر الأخبار
03:22

الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-20

الرأس المدبر لعصابة سرقة في منطقة إقليم الخروب في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
07:07

"هذه هي الأعمال الجديدة التي أحضر لها"... ماذا كشف وليد توفيق للـLBCI خلال حفل Joy Awards 2024؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-18

تركت طفليها داخل قفص في حديقة عامة في هذا البلد العربي... غضب وتدخل أمني وهذا مصير الأطفال! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون

LBCI
أخبار لبنان
14:07

حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
آخر الأخبار
17:53

الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس

LBCI
فنّ
14:25

بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )

LBCI
آخر الأخبار
16:01

الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله

LBCI
منوعات
15:57

اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
07:38

رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل عضوين "حزب الله" بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
17:14

​جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه

LBCI
آخر الأخبار
16:17

وول ستريت جورنال: الاستطلاعات في ميشيغن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More