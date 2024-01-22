المقاومة الإسلامية تنعى سامح أسعد أسعد "أبو تراب" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

قرصنة الموقع الألكترونيّ الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل جارٍ على حلّ المشكلة وهذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة

قرصنة الموقع الألكترونيّ الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل جارٍ على حلّ المشكلة وهذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة

وزيرة الخارجية الفنلندية: المساعدات لا تصل إلى غزة بالشكل الكافي ونرى أناسًا يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار