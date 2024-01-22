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o
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o
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o
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الكرملين يتهم أوكرانيا بقصف محطة الغاز قرب سان بطرسبورغ
آخر الأخبار
2024-01-22 | 04:27
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الكرملين يتهم أوكرانيا بقصف محطة الغاز قرب سان بطرسبورغ
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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