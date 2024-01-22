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o
جبل لبنان
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o
متن
23
o
كسروان
23
o
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o
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o
البقاع
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كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة تاندوم غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-01-22 | 07:48
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كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة تاندوم غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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