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وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في علاج عشرات الحالات الخطيرة نتيجة نقص الإمكانيات

آخر الأخبار
2024-01-22 | 08:27
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وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في علاج عشرات الحالات الخطيرة نتيجة نقص الإمكانيات
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وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في علاج عشرات الحالات الخطيرة نتيجة نقص الإمكانيات

 
 
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