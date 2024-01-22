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مكتب أبوظبي الإعلامي: رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا بإنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

آخر الأخبار
2024-01-22 | 12:18
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مكتب أبوظبي الإعلامي: رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا بإنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
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مكتب أبوظبي الإعلامي: رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا بإنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

 
 
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