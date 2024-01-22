الخارجية الأميركية تعبر عن أسفها الشديد لمقتل أميركي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في الضفة الغربية ونطالب بتحقيق فوري لتحديد ملابسات مقتله والمحاسبة عليها

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