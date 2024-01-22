أكسيوس: إسرائيل تقترح وقف القتال لشهرين في غزة من أجل إطلاق الرهائن

وزيرة خارجية ألمانيا: من الضروري تفكيك الشبكة المالية لحماس من أجل التوصل إلى السلام

وزيرة خارجية ألمانيا: من الضروري تفكيك الشبكة المالية لحماس من أجل التوصل إلى السلام

الجزيرة: نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى النجار في رفح بسبب التوغل والقصف الإسرائيليّ في خان يونس