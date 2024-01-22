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"الجزيرة": مصادر إسرائيلية تتحدث عن مقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بعناصر من الجيش الاسرائيلي في خان يونس

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2024-01-22 | 15:37
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&quot;الجزيرة&quot;: مصادر إسرائيلية تتحدث عن مقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بعناصر من الجيش الاسرائيلي في خان يونس
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"الجزيرة": مصادر إسرائيلية تتحدث عن مقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بعناصر من الجيش الاسرائيلي في خان يونس

 
 
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