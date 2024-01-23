عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم للـLBCI: ما زال الاستحقاق الرئاسيّ في الأولوية والموعد المقرر لسفراء اللجنة الخماسية للتشاور مع بري أُجّل لأنّه قد يكون استجد أمر ما وسيتشاور السفراء في ما بينهم

التالي

هاشم للـLBCI: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية إذ لم يُبحث بعد في التخلّي أو عدمه وإنّنا نختار وفق المعايير إذ حتى اللجنة الخماسية لم تدخل في الاسماء بل في المعايير