هاشم للـLBCI: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية إذ لم يُبحث بعد في التخلّي أو عدمه وإنّنا نختار وفق المعايير إذ حتى اللجنة الخماسية لم تدخل في الاسماء بل في المعايير

نتنياهو: لن نوقف القتال حتى تحقيق النصر الكامل على حماس

نتنياهو: لن نوقف القتال حتى تحقيق النصر الكامل على حماس

عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم للـLBCI: ما زال الاستحقاق الرئاسيّ في الأولوية والموعد المقرر لسفراء اللجنة الخماسية للتشاور مع بري أُجّل لأنّه قد يكون استجد أمر ما وسيتشاور السفراء في ما بينهم