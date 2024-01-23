المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية وذلك ردًا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة

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