الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

آخر الأخبار
2024-01-23 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأغذية

العالمي:

مجاعة

مناطق

قائما

LBCI التالي
5 طرق للشعور بالدفىء هذا الشتاء... وفّروا تشغيل أدوات التدفئة!
أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق مدينة خانيونس جنوب غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:57

متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار يسمح ببقاء حماس في السلطة بغزة وهناك جهود متواصلة لإطلاق سراح الرهائن

LBCI
اقتصاد
08:54

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بسبعة ملايين ليرة لبنانية

LBCI
آخر الأخبار
08:52

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة

LBCI
أخبار لبنان
08:50

السفير المصري: نسعى لترتيب لقاء لسفراء الخماسية سريعا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:57

متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار يسمح ببقاء حماس في السلطة بغزة وهناك جهود متواصلة لإطلاق سراح الرهائن

LBCI
اقتصاد
08:54

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بسبعة ملايين ليرة لبنانية

LBCI
آخر الأخبار
08:52

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة

LBCI
أخبار لبنان
08:50

السفير المصري: نسعى لترتيب لقاء لسفراء الخماسية سريعا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:38

طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)

LBCI
منوعات
12:23

في هذا البلد... تلاميذ مجبرون على تناول براز الكلب لهذا السبب! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:07

حلول مصرفية إلكترونية لصالح الشركات من بنك بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:33

اسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين... والرد الفلسطيني لم يتأخر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

في عين التينة... زحمة ديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:22

كيف تتعامل تل أبيب مع ما حصل في الشمال أو داخل غزة؟

LBCI
اقتصاد
07:04

اجتماع بين منصوري وجمعية المصارف... ماذا في التعميم الجديد؟

LBCI
أخبار لبنان
07:02

هذا ما يشهده الجنوب من توترات

LBCI
أخبار لبنان
06:47

اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأوقاف الاسلامية ومؤسسة المخزومي

LBCI
أخبار لبنان
05:21

بوحبيب من نيويورك: لإنهاء الصراع والقبول بحل سلمي عادل وشامل قائم على حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
04:05

كيف يبدو المشهد في بلدة مجدل سلم بعد استهدافها أمس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

بوحبيب يشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضعِ في الشرق الاوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

نجوم من حول العالم …على أرض عربية!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:38

طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)

LBCI
اقتصاد
12:54

اجتماع طارئ بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان غدا

LBCI
موضة وجمال
10:18

جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)

LBCI
اقتصاد
12:04

هكذا علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١

LBCI
خبر عاجل
10:43

توقيع الإتفاق بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة الأساتذة في المدارس الخاصة برعاية وزارة التربية وبالتالي لا إضراب غدًا في المدارس الخاصة

LBCI
حال الطقس
00:02

منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:51

رويترز نقلا عن إعلام حوثي: هجمات أميركية وبريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات الأخرى

LBCI
خبر عاجل
09:36

معلومات للـLBCI: لا علاقة بين زيارة السفير السعودي لعين التينة غدا وهي زيارة ثنائية مقررة مسبقا وبين زيارة سفراء الخماسية التي سيتقرر موعدها الأسبوع المقبل وفقا لجدول القوى السياسية وسفراء الخماسية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More