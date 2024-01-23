السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

هل تعانون من الشخير ليلاً؟ إليكم هذا التمرين البسيط للتخلص من الصوت المزعج

هل تعانون من الشخير ليلاً؟ إليكم هذا التمرين البسيط للتخلص من الصوت المزعج

الخارجية القطرية: نؤكد على وجوب أن يكون هناك دفع حقيقيّ في اتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها