الجميل: لن نغير مواقفنا ونرفض أن يقرر أيّ كان مستقبلنا ونرفض أن يجرّ حزب الله او غيره لبنان الى الدمار وحزب الله فتح الجبهة مساندة لحماس

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