سامي الجميل: "حزب الله" يقرّر عنّا جميعا ما يحصل في الجنوب ما يعني أنه لم يربط لبنان فقط به إنما ربطنا بحماس ومستقبل اللبنانيين بات مرتبطًا بحماس أي أننا يجب أن ننتظر ما سيحصل بين حماس وإسرائيل كي نرى إن كان لبنان سيدخل بحرب أم لا

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