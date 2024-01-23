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الجميل: نحن مع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة ولكن لن نقبل ان يدمّر بلدنا في سبيل أي بلد في العالم وهناك شعب سوري ضحية العنف والتهجير فأين كانت كل تلك الأصوات ولماذا لم يفتحوا جبهة مساندة أو إنهم كانوا يرمون البراميل ويملأونها من مرفأ بيروت؟

آخر الأخبار
2024-01-23 | 09:21
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الجميل: نحن مع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة ولكن لن نقبل ان يدمّر بلدنا في سبيل أي بلد في العالم وهناك شعب سوري ضحية العنف والتهجير فأين كانت كل تلك الأصوات ولماذا لم يفتحوا جبهة مساندة أو إنهم كانوا يرمون البراميل ويملأونها من مرفأ بيروت؟
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الجميل: نحن مع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة ولكن لن نقبل ان يدمّر بلدنا في سبيل أي بلد في العالم وهناك شعب سوري ضحية العنف والتهجير فأين كانت كل تلك الأصوات ولماذا لم يفتحوا جبهة مساندة أو إنهم كانوا يرمون البراميل ويملأونها من مرفأ بيروت؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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