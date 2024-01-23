الجميل: نحن مع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة ولكن لن نقبل ان يدمّر بلدنا في سبيل أي بلد في العالم وهناك شعب سوري ضحية العنف والتهجير فأين كانت كل تلك الأصوات ولماذا لم يفتحوا جبهة مساندة أو إنهم كانوا يرمون البراميل ويملأونها من مرفأ بيروت؟

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