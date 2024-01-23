الجميل: لا أحد يفكّر بأننا سننتبه أكثر الى ما نقوله او ان نحقق بهويات من يكونون معنا على التلفزيون ونريد أن نكون على كل المنابر ولن نهرب لأننا نريد قول الحقيقة لكل الناس وطالما التدقيق بالهويات "ماشي" فلندقق بهوية آموس مثلا الذي قاتل مع الجيش الاسرا

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