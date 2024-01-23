وزير المالية لن يشارك غداً وبعد غدٍ في جلسة مناقشة الموازنة بسبب الوضع الصحي الناتج عن عملية جراحية خضع لها ليصار الى تكليف من يرتأيه كي ينوب عنه في تلاوة كلمته

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